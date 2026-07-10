ua en ru
Пт, 10 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Верховный Суд принял решение о санкциях против Порошенко

10:29 10.07.2026 Пт
2 мин
Отменил ли суд санкции СНБО против экспрезидента?
aimg Мария Кучерявец
Верховный Суд принял решение о санкциях против Порошенко Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал экспрезиденту Украины Петру Порошенко в удовлетворении иска об отмене санкций, введенных против него решением Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Соответствующее решение огласила коллегия судей.

"В удовлетворении административного иска Порошенко Петра Алексеевича к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу, с участием третьих лиц, СНБО, Кабмина, Минэкономики о признании противоправным и отмене указа отказать", - объявила судья.

Экс-президент заявил, что обжалует решение в Большой палате Верховного Суда.

Он также выразил уверенность, что выиграет дело в ЕСПЧ.

Порошенко назвал санкции "незаконными" и "политически мотивированными".

Санкции в отношении Порошенко

В феврале 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против ряда лиц, среди которых - пятый президент Украины Петр Порошенко.

Санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, транзита, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов за границу. Они введены бессрочно.

Порошенко обжаловал данное решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. Он заявлял о якобы давлении на суд и обвинил в этом заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую.

В Офисе президента эти обвинения были отвергнуты. Мудрая заявила, что ее роль заключается исключительно в формировании правовой позиции государства в суде, а утверждение о давлении назвала безосновательными и способными сами создавать риск влияния на судебный процесс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Петр Порошенко СНБО Суд
Новости
Сырский объявил о провале масштабного наступления России
Сырский объявил о провале масштабного наступления России
Аналитика
"Украина мне роднее Индии". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Украина мне роднее Индии". История иностранца, который ставит на ноги защитников