Верховный Суд принял решение о санкциях против Порошенко

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал экспрезиденту Украины Петру Порошенко в удовлетворении иска об отмене санкций, введенных против него решением Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Соответствующее решение огласила коллегия судей.

"В удовлетворении административного иска Порошенко Петра Алексеевича к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу, с участием третьих лиц, СНБО, Кабмина, Минэкономики о признании противоправным и отмене указа отказать", - объявила судья.

Экс-президент заявил, что обжалует решение в Большой палате Верховного Суда.

Он также выразил уверенность, что выиграет дело в ЕСПЧ.

Порошенко назвал санкции "незаконными" и "политически мотивированными".

Санкции в отношении Порошенко

В феврале 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против ряда лиц, среди которых - пятый президент Украины Петр Порошенко.

Санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, транзита, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов за границу. Они введены бессрочно.

Порошенко обжаловал данное решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. Он заявлял о якобы давлении на суд и обвинил в этом заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую.