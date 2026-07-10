Верховний Суд ухвалив рішення щодо санкцій проти Порошенка

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив експрезиденту України Петру Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, запроваджених проти нього рішенням Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Відповідне рішення оголосила колегія суддів.

"У задоволенні адміністративного позову Порошенка Петра Олексійовича до президента України Зеленського Володимира Олександровича, за участю третіх осіб, РНБО, Кабміну, Мінекономіки про визнання протиправним і скасування указу відмовити", - оголосила суддя.

Експрезидент заявив, що оскаржить рішення у Великій палаті Верховного Суду.

Він також висловив упевненість, що виграє справу в ЄСПЛ.

Порошенко назвав санкції "незаконними" та "політично мотивованими".

Санкції щодо Порошенка

У лютому 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти низки осіб, серед яких - п'ятий президент України Петро Порошенко.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, транзиту, польотів і перевезень територією України, а також запобігання виведенню капіталів за кордон. Вони запроваджені безстроково.

Порошенко оскаржив це рішення у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. Він заявляв про нібито тиск на суд і звинуватив у цьому заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.