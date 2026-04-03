Мудрая ответила на заявления Порошенко о давлении на суд: "Это эмоциональное нагнетание"

15:22 03.04.2026 Пт
Утверждения Порошенко о якобы давлении на суд по делу о санкциях в ОП назвали безосновательными
aimg Мария Кучерявец
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заявления пятого президента Украины Петра Порошенко о якобы давлении на суд по делу об обжаловании наложенных на него санкций выглядят эмоциональным нагнетанием накануне следующего судебного заседания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

Читайте также: СБУ объяснила решение относительно санкций против Порошенко, Коломойского и Медведчука

Она подчеркнула, что такие заявления имеют целью лишь попытку повлиять на судебное решение с помощью подконтрольных ему средств массовой информации.

По ее словам, подобные утверждения пятого президента, а ныне народного депутата - безосновательны. Мудрая отметила: в Украине действует конституционный принцип независимости судебной власти, и ни одно должностное лицо, включая ее, не имеет ни полномочий, ни желания влиять на судебные решения или ход рассмотрения конкретных дел.

"В то же время стоит напомнить, что именно в период президентства Петра Порошенко, украинская правовая система неоднократно подвергалась обоснованной критике относительно политического влияния на правоохранительные и судебные органы.

Именно поэтому сегодня государство последовательно меняет подходы - от практик неформального влияния в течение 2014-2019 годов к четкой институциональной модели, основанной на верховенстве права, процессуальной автономии суда и ответственности каждого органа в пределах своей компетенции", - рассказала заместитель председателя ОП.

Она также подчеркнула, что ее роль как заместителя руководителя Офиса президента Украины заключается исключительно в формировании правовой позиции стороны, представляющей интересы государства. Это, по словам Мудрой, правовая позиция, направленная на защиту законности принятых действующим президентом Украины решений.

"Такая деятельность является нормальной и предусмотренной правовой практикой в любом демократическом государстве и никоим образом не может трактоваться как влияние на суд. Публичные политические заявления создают риск давления уже на сам суд и подрывают доверие к судебному процессу, но судя по всему именно такую цель и преследует пятый Президент Украины", - уточнила Мудрая.

По ее словам, сегодня принципиальная позиция государства неизменна: суд должен принимать решения исключительно на основании закона и доказательств, независимо от политических оценок или информационного давления.

"Именно такой подход мы последовательно внедряем и будем отстаивать в дальнейшем", - прокомментировала Мудрая.

Санкции в отношении Порошенко

Напомним, в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении ряда лиц, среди которых был Петр Порошенко.

Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, транзита, полетов и перевозок через Украину и предотвращение вывода капиталов за границу. Они применяются бессрочно.

В том же году Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение иска Порошенко об обжаловании этих санкций.

Сегодня, 3 апреля, заседание Верховного Суда не состоялось из-за отсутствия судей. Порошенко заявил журналистам, что заседание якобы срывали и обвинил в этом заместителя главы Офиса президента Ирину Мудрую.

