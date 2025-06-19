Иран запустил по Израилю новую волну баллистических ракет: повреждена больница, есть раненые
Иран сегодня утром, 19 июня, в очередной раз ударил баллистическими ракетами по нескольким регионам Израиля. Известно, что от обстрела пострадала больница, есть раненые.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Отмечается, что одна из иранских баллистических ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Всего в результате атаки сообщается уже об около 30 пострадавших.
Всего после последнего иранского обстрела в центральной и южной частях Израиля обнаружено не менее четырех мест падения ракет. Сообщается о попаданиях по домам в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне.
По данным местных СМИ, всего сегодня утром Иран выпустил по территории Израиля не менее 20 ракет.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", в рамках которой атакует военные объекты Ирана. В частности те, которые связаны с ядерной и ракетной программами.
В ответ Иран наносил удары по Израилю и до сих пор оставался неизвестным вопрос, вмешаются ли в ситуацию США, будут ли американские войска атаковать военные объекты Тегерана.
Также отметим, что вчера Трамп заявил, что не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для мира.
Относительно окончательного решения привлечения войск США к текущим ударам Израиля по Ирану, Трамп сказал, что решение еще не принято.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.