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Верховна рада завтра проголосує за санкції проти Держдуми

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 21:29
Верховна рада завтра проголосує за санкції проти Держдуми Фото: Рада завтра проголосує санкції проти Держдуми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада завтра, 23 лютого, проголосує за введення санкцій проти депутатів Державної Думи РФ, які підтримали визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Завтра вранці ми будемо голосувати за накладення санкцій на російську Думу. Щодо всіх депутатів, які приймали це рішення про визнання цих територій", - сказав Арахамія.

Нагадавши, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед ратифікували це рішення.

Зазначимо, сьогодні Євросоюз схвалив перший пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР". У список також внесли 351 члена Держдуми.

Як повідомляло РБК-Україна, Британія ввела санкції проти п'яти російських банків і друзів Путіна.

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