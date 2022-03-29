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Кулеба закликав усі країни ввести відповідальність за використання символу Z

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 09:32
Кулеба закликав усі країни ввести відповідальність за використання символу Z Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає всі країни ввести кримінальну відповідальність за демонстрацію символу Z як спосіб публічно підтримати війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

"Я закликаю всі держави ввести кримінальну відповідальність за використання символу "Z" як спосіб публічно підтримати агресивну війну Росії проти України. "Z" означає військові злочини Росії, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Публічна підтримка цього варварства повинна бути заборонена", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати внесли до Верховної ради законопроект про заборону використання Z-символів.

Також стало відомо, що Естонія має намір заборонити знак Z і георгіївську стрічку.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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