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У Латвії заборонили символіку, пов'язану з російською агресією

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Рига, П'ятниця 01 квітня 2022 09:50
У Латвії заборонили символіку, пов'язану з російською агресією Фото: Сейм Латвії підтримав заборону символіки, що прославляють військову агресію або військові злочини (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Латвії підтримав поправку до закону, що забороняє використання символів, що прославляють військову агресію або військові злочини. Тепер в країні заборонена публічна демонстрація символів " Z "і" V", пов'язаних з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сейму Латвії.

Закон тепер також забороняє пропаганду і прославлення подій, що містять ідеологію нацистського і комуністичного режимів, під час публічних заходів, включаючи дні народження, присвячені пам'яті цих ідеологій, битв і перемог, а також святкування окупації вільних і незалежних територій або їх частин.

Парламент Латвії також збільшив розмір штрафу за порушення правил організації та проведення публічних заходів. Фізична особа може бути оштрафована на 400 євро, юридична - на 3200 євро.

Нагадаємо, в Україні на техніці російських окупантів нанесені латинські літери Z, V і X. Про те, як їх розшифрували України, і що вони означають насправді - в матеріалі РБК-Україна.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав всі країни ввести відповідальність за використання символу Z, який використовується для публічної підтримки війни Росії проти України.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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