У Латвії заборонили символіку, пов'язану з російською агресією

Парламент Латвії підтримав поправку до закону, що забороняє використання символів, що прославляють військову агресію або військові злочини. Тепер в країні заборонена публічна демонстрація символів " Z "і" V", пов'язаних з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сейму Латвії.