Верховна рада заборонила символіку російських окупантів
У п'ятницю, 1 квітня, Верховна рада в першому читанні схвалила заборону на використання символіки підтримки повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про Символи Z, V, O та інших.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Документ підтримали 311 народних депутатів.
Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та низки інших нормативно-правових актів. За символіку підтримки військової агресії РФ проти України може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Латвії заборонили публічну демонстрацію символів "Z" і "V", пов'язаних з війною Росії проти України.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав всі країни ввести відповідальність за використання символу Z, який використовується для публічної підтримки війни Росії проти України.
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