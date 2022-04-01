Верховна рада заборонила символіку російських окупантів

У п'ятницю, 1 квітня, Верховна рада в першому читанні схвалила заборону на використання символіки підтримки повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про Символи Z, V, O та інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка в Telegram.