Верховна рада затвердила терміни проведення перепису населення в Україні. Її проводитимуть не рідше, ніж раз на десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram .

В цілому за відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.

У законопроєкті йдеться, що дату перепису затверджуватиме Кабінет міністрів. При цьому отримувати дані для перепису пропонується, зокрема, заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті, а також з використанням національних електронних інформаційних ресурсів.

Крім того, для проведення перепису населення не можна залучати до виконання робіт громадян України, які: