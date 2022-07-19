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Верховна рада затвердила терміни проведення перепису населення

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Київ, Вівторок 19 липня 2022 14:46
Верховна рада затвердила терміни проведення перепису населення Фото: Верховна рада затвердила терміни проведення перепису населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна рада затвердила терміни проведення перепису населення в Україні. Її проводитимуть не рідше, ніж раз на десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

В цілому за відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.

У законопроєкті йдеться, що дату перепису затверджуватиме Кабінет міністрів. При цьому отримувати дані для перепису пропонується, зокрема, заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті, а також з використанням національних електронних інформаційних ресурсів.

Крім того, для проведення перепису населення не можна залучати до виконання робіт громадян України, які:

  • за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
  • мають хронічні психічні або інші захворювання, що перешкоджають виконанню доручених робіт;
  • мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи).

Нагадаємо, минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що електронний перепис населення України відбудеться в лютому 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Україна стане другою країною, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.

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