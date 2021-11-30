Україна стане другою у світі країною, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Меморандум Мінцифра сьогодні підписала з американською компанією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пост президента Володимира Зеленського в Twitter.

"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави", - написав Зеленський.