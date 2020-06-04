ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабміну: що це значить

Новини » Політика     04.06.2020 - 10:59
Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабміну: що це значить
Фото: Кабмін у Раді (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд не отримав річний імунітет

Верховна рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Тепер уряд повинен доопрацювати документ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 245 нардепів.

Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.

Варто підкреслити, що Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком мав імунітет до жовтня 2020 року, але прем'єр-міністр добровільно подав у відставку.

Під час засідання Ради глава Кабміну Денис Шмигаль закликав нардепів відправити програму на доопрацювання.

"Важливо, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні. Саме тому сьогодні ми будемо просити народних депутатів відправити ту програму діяльності на допрацювання. Після того Кабмін зможе внести оновлену програму діяльності, розроблену спільно з парламентом, зі всіма комітетами", - заявив Шмигаль.

У документі зазначалося, що уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19.

Також Кабмін планував захист територіальної цілісності і суверенітету України й безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

Крім того, уряд підтверджував незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Обурення ж більшості депутатів викликало те, що документ на 10 сторінок не містить жодної цифри.

Нагадаємо, програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.

Як писало РБК-Україна, склад Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем сформували 4 березня 2020 року на позачерговому пленарному засіданні Ради.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся