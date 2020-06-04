Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабміну: що це значить

Фото: Кабмін у Раді (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд не отримав річний імунітет

Верховна рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Тепер уряд повинен доопрацювати документ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 245 нардепів.

Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.

Варто підкреслити, що Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком мав імунітет до жовтня 2020 року, але прем'єр-міністр добровільно подав у відставку.

Під час засідання Ради глава Кабміну Денис Шмигаль закликав нардепів відправити програму на доопрацювання.

"Важливо, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні. Саме тому сьогодні ми будемо просити народних депутатів відправити ту програму діяльності на допрацювання. Після того Кабмін зможе внести оновлену програму діяльності, розроблену спільно з парламентом, зі всіма комітетами", - заявив Шмигаль.

У документі зазначалося, що уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19.

Також Кабмін планував захист територіальної цілісності і суверенітету України й безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

Крім того, уряд підтверджував незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Обурення ж більшості депутатів викликало те, що документ на 10 сторінок не містить жодної цифри.

Нагадаємо, програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.

Як писало РБК-Україна, склад Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем сформували 4 березня 2020 року на позачерговому пленарному засіданні Ради.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк