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В Украине запретили названия, связанные с Россией, и имперскую символику

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 15:12
В Украине запретили названия, связанные с Россией, и имперскую символику Фото: Рада запретила российскую символику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла изменения в закон "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Документ в целом поддержали 248 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Российская имперская политика признается преступной и осуждается… Пропаганда российской имперской политики и ее символики запрещается… Изготовление, распространение, а также публичное использование символики российской имперской политики в Украине запрещаются…" - говорится в законопроекте №7253.

В законе отмечается, что столетия российского господства на украинских землях сопровождались системными мерами, направленными на ассимиляцию Украинского народа, запрет и искоренение украинского языка и культуры, разрушение его традиций, духовной культуры и этнической самобытности, а также систематическими массовыми репрессиями, следствием которых стало уничтожение миллионов людей.

"Присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности гларифицирующих, увековечивающих, пропагандирующих или содержащих символику российской имперской политики названий государства, а также государства-террориста (государства-агрессора) или его известные, памятные, исторические и культурные места, населенные пункты, даты, события запрещается", - говорится в документе.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.

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