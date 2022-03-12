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У полон потрапило стільки окупантів, що для їх утримання створили окремий штаб, - Зеленський

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Київ, Субота 12 березня 2022 01:41
У полон потрапило стільки окупантів, що для їх утримання створили окремий штаб, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні перебуває велика кількість російських окупантів. Для їх утримання довелося створити спеціальну структуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

За його словами, кількість полонених окупантів досягла такого рівня, що це питання не можна було залишити тим структурам, які в Україні були до війни. Сьогодні Кабінет Міністрів створив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Тисячі солдатів ворога отримають таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Їх так багато, що потрібна спеціальна структура, щоб займатися цими питаннями", - додав Зеленський.

За даними Генштабу Збройних сил України на 11 березня, з початку війни загальні бойові втрати російських окупантів в особовому складі перевищили 12 тисяч осіб.

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