У полон потрапило стільки окупантів, що для їх утримання створили окремий штаб, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні перебуває велика кількість російських окупантів. Для їх утримання довелося створити спеціальну структуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
За його словами, кількість полонених окупантів досягла такого рівня, що це питання не можна було залишити тим структурам, які в Україні були до війни. Сьогодні Кабінет Міністрів створив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Тисячі солдатів ворога отримають таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Їх так багато, що потрібна спеціальна структура, щоб займатися цими питаннями", - додав Зеленський.
За даними Генштабу Збройних сил України на 11 березня, з початку війни загальні бойові втрати російських окупантів в особовому складі перевищили 12 тисяч осіб.
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