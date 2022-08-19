Верещук розповіла, скільки ще людей можуть евакуювати з Донецької області

Від початку серпня з Донецької області, де оголошено обов’язкову евакуацію, виїхали вже понад 7 тисяч українців. З регіону можуть евакуювати ще 200 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телеканалу "Рада" голови Координаційного штабу по евакуації з Донецької області Ірини Верещук.

За її словами, до безпечних районів з цього регіону виїхали майже 1,5 тисячі дітей, 45 багатодітних родин і кілька сотень людей з маломобільної категорії, зокрема людей з інвалідністю).

"Ми готові евакуювати у безпечні регіони 200 тисяч мешканців Донеччини. Місця є, на людей чекають", - додала вона.