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Верещук розповіла, скільки ще людей можуть евакуювати з Донецької області

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Донбас, П'ятниця 19 серпня 2022 13:31
Верещук розповіла, скільки ще людей можуть евакуювати з Донецької області Фото: віце-прем'єр з питань реінтеграції Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Від початку серпня з Донецької області, де оголошено обов’язкову евакуацію, виїхали вже понад 7 тисяч українців. З регіону можуть евакуювати ще 200 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телеканалу "Рада" голови Координаційного штабу по евакуації з Донецької області Ірини Верещук.

За її словами, до безпечних районів з цього регіону виїхали майже 1,5 тисячі дітей, 45 багатодітних родин і кілька сотень людей з маломобільної категорії, зокрема людей з інвалідністю).

"Ми готові евакуювати у безпечні регіони 200 тисяч мешканців Донеччини. Місця є, на людей чекають", - додала вона.

Раніше Верещук закликала мешканців Донецької області терміново евакуюватися.

Також РБК-Україна публікувало графік евакуаційних потягів з Донецької області.

При цьому обов'язкова евакуація може бути введена не тільки в Донецькій області.

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