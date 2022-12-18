Верещук: Польша может стать экономическим хабом для Украины
Сейчас в Польше работают над законопроектом, который призван застраховать от рисков инвесторов, готовых вкладывать в восстановление Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Речь идет, в частности о внедрении бизнес-проектов на только что освобожденных территориях.
"Польша может стать не только логистическим, но и экономическим хабом для Украины", - отметила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Чиновница призвала другие страны также внедрять подобную практику. Ведь все отлично понимают, что в центре Европы расположена страна с огромной территорией и потенциалом
"Поэтому мы обращаемся к правительствам иностранных государств сделать страховые гарантии для компаний, готовых работать в Украине. Это будет стимулировать инвестиции в нашу страну. Речь идет не о благотворительности, а именно о бизнесе. Это вполне реальная перспектива", - добавила вице-премьер.
Напомним, недавно Сейм Польши одобрил резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
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