Сентябрь начнется с дождей? Прогноз погоды на первую неделю осени

Первые дни осени принесут в Украину и дожди, и жару. Синоптики обещают грозы в отдельных регионах, тогда как на юге столбики термометров поднимутся до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сентябрь начнется с дождей в ряде областей. В понедельник осадки накроют центральные, восточные и южные области, возможны грозы.

Столбики термометров днем покажут:

на севере от +28 до +31 градуса;

на востоке от +31 до +34 градусов;

в центре от +26 до +30 градусов;

на юге от +27 до +30 градусов;

на западе от +26 до +29 градусов.

Во вторник, 2 сентября, дожди понемногу отступят. Осадки ожидаются только в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Столбики термометров днем покажут:

на севере от +26 до +30 градусов;

на востоке от +28 до +33 градусов;

в центре от +28 до +31 градуса;

на юге от +29 до +33 градусов;

на западе от +26 до +29 градусов.

В среду, 3 сентября, осадки подмочат лишь на западе. Дожди с грозами прогнозируются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Столбики термометров днем покажут:

на севере от +25 до +27 градусов;

на востоке от +24 до +30 градусов;

в центре от +27 до +30 градусов;

на юге от +28 до +30 градусов;

на западе от +25 до +30 градусов.

Уже на следующий день, 4 сентября, дожди подмочат больше западных регионов. Стоит приготовиться не только Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областям, но и жителям Волыни, Ровенской и Тернопольской области.

Столбики термометров днем покажут:

на севере от +25 до +28 градусов;

на востоке от +23 до +29 градусов;

в центре от +27 до +29 градусов;

на юге от +27 до +32 градусов;

на западе от +26 до +32 градусов.

В пятницу, 5 сентября, дожди снова накроют только запад Украины. На остальной территории - сухо с переменной облачностью.

Столбики термометров днем покажут: