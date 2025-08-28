Сентябрь подарит три необычных затмения: смогут ли увидеть эти явления украинцы

7 сентября - полное лунное затмение

В ночь с 7 на 8 сентября Луна попадет в полную тень Земли.

Начало: 19:30

Пик события: 20:11

Завершение: 21:56

Явление продлится более полутора часов, а общая продолжительность всего события - более 5 часов. Луна может окраситься в красноватые оттенки - именно поэтому его называют "кровавым".

Увидеть затмение можно будет на всей территории Украины, но при условии, что Луна будет над горизонтом после захода. Также насладиться этим явлением смогут жители Европы, Азии, Африки, Австралии и Антарктиды.

Чем это затмение отличается?

Лунные затмения не являются редкостью, но это выделяется по двум главным причинам - его продолжительностью и количеством людей, которые могут его увидеть. По словам ученых, полное затмение продлится около 82 минут, что делает его одним из самых длинных за последние годы.

Мало того, его можно будет увидеть по всей Азии, Австралии, Африке и Европе, как сообщает NASA, что даст огромному количеству населения мира возможность наблюдать хотя бы часть этого зрелища.

Кстати, в народе это затмение называют "кровавым", но в нем нет ничего мистического или необычного. Красный цвет - это лишь результат фильтрации солнечного света земной атмосферой.

То есть, тот самый эффект, из-за которого закаты солнца светятся оттенками красного и оранжевого.

19 сентября - Луна "спрячет" Венеру

Среди белого дня 19 сентября Венера ненадолго исчезнет за диском Луны, а затем снова появится. Это явление называют лунное затмение Венеры или окуляция.

Исчезновение: 14:55

Появление: 16:14

Явление будет хорошо видно в Украине. Для наблюдения стоит воспользоваться телескопом или биноклем с фильтрами. Также увидеть затменную Венеру смогут в Европе, Азии, Африке, Канаде.

21-22 сентября - частичное солнечное затмение

Завершит месяц частичное солнечное затмение. Его пик - в ночь с 21 на 22 сентября. Но на этот раз повезет только жителям Южного полушария: Австралии, Новой Зеландии, Антарктиды и островов Тихого океана. Украинцы увидеть частичное солнечное затмение не смогут.

Как наблюдать правильно