Миллионы людей смогут наблюдать по ТВ за космосом и миссиями NASA
Миллионы клиентов сервиса Netflix смогут наблюдать за запусками кораблей, астронавтами на орбитальной станции, а также общей ситуацией в космосе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-релиз NASA.
Отмечается, что стриминговый сервис Netflix и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили партнерское соглашение.
В рамках нового партнерства, программы NASA+ станут доступны на стриминговой платформе Netflix, которая насчитывает более 700 млн подписчиков по всему миру.
Это позволит зрителям со всего мира наблюдать за запусками ракет, выходами астронавтов в открытый космос и просматривать впечатляющие кадры Земли с Международной космической станции (МКС).
"Национальный закон об аэронавтике и исследовании космического пространства 1958 года обязывает нас делиться историей освоения космоса с максимально широкой аудиторией", - отметила генеральный менеджер NASA+ Ребекка Сирмонс.
В Агентстве рассчитывают, что это партнерство поможет передать людям восторг от открытий, инноваций и космических исследований агентства, где бы они не находились.
Угроза исследованию космоса со стороны NASA
По данным издания The Washington Post, конфликт директора компании SpaceX Илона Маска с президентом США угрожает срывом космических миссий NASA.
В частности, Маск пригрозил снять с эксплуатации все многоразовые космические корабли Dragon.
Кроме того, в начале июня Трамп внезапно отказался от ранее анонсированной кандидатуры на должность главы NASA.
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