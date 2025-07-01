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Миллионы людей смогут наблюдать по ТВ за космосом и миссиями NASA

Вторник 01 июля 2025 08:00
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Миллионы людей смогут наблюдать по ТВ за космосом и миссиями NASA Фото: за полетами астронавтов можно будет наблюдать по телевизору (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Миллионы клиентов сервиса Netflix смогут наблюдать за запусками кораблей, астронавтами на орбитальной станции, а также общей ситуацией в космосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-релиз NASA.

Отмечается, что стриминговый сервис Netflix и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили партнерское соглашение.

В рамках нового партнерства, программы NASA+ станут доступны на стриминговой платформе Netflix, которая насчитывает более 700 млн подписчиков по всему миру.

Это позволит зрителям со всего мира наблюдать за запусками ракет, выходами астронавтов в открытый космос и просматривать впечатляющие кадры Земли с Международной космической станции (МКС).

"Национальный закон об аэронавтике и исследовании космического пространства 1958 года обязывает нас делиться историей освоения космоса с максимально широкой аудиторией", - отметила генеральный менеджер NASA+ Ребекка Сирмонс.

В Агентстве рассчитывают, что это партнерство поможет передать людям восторг от открытий, инноваций и космических исследований агентства, где бы они не находились.

Угроза исследованию космоса со стороны NASA

По данным издания The Washington Post, конфликт директора компании SpaceX Илона Маска с президентом США угрожает срывом космических миссий NASA.

В частности, Маск пригрозил снять с эксплуатации все многоразовые космические корабли Dragon.

Кроме того, в начале июня Трамп внезапно отказался от ранее анонсированной кандидатуры на должность главы NASA.

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