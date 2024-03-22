Вербовал детей в "Юнармию". Соратнику Аксенову сообщено о подозрении
Бывшему главе оккупационного "Комитета молодежной политики" временно захваченного Крыма Сергею Селимову сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Во время возглавления "должности" подозреваемый выполнял указания Кремля по массовому привлечению местных школьников к российской милитарной организации "Юнармия". Перед этим Селимов возглавлял крымский "филиал юнармейцев".
"В стенах оккупационного учреждения российские инструкторы идеологически обрабатывают школьников против Украины и обучают тактике ведения боя, а также проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку учащихся", - пишет СБУ.
Уже весной 2022 года подозреваемого перевели в "кадровый резерв" гауляйтера Аксенова. В частности он стал одним из местных "рупоров" Кремля, которые публично выступают в поддержку российского диктатора Путина в войне.
Фото: Сергей Селимов (t.me/SBUkr)
Для распространения нарративов российской пропаганды Селимов неоднократно выступал перед камерами российского ТВ и распространял "авторские" сообщения в "ВКонтакте".
На основании собранных доказательств Селимову сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- ч. 6 ст. 111-1 - коллаборационистская деятельность;
- ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.
"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала предателя, который ремонтировал технику РФ во время оккупации Харьковской области.
Тем временем правоохранители обезвредили агентку ФСБ, которая оказалась женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию России.
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