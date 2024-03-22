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Вербовал детей в "Юнармию". Соратнику Аксенову сообщено о подозрении

Пятница 22 марта 2024 14:29
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Вербовал детей в "Юнармию". Соратнику Аксенову сообщено о подозрении Фото: соратнику Аксенова сообщено о подозрении (ssu.gov.ua/sbu)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшему главе оккупационного "Комитета молодежной политики" временно захваченного Крыма Сергею Селимову сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Во время возглавления "должности" подозреваемый выполнял указания Кремля по массовому привлечению местных школьников к российской милитарной организации "Юнармия". Перед этим Селимов возглавлял крымский "филиал юнармейцев".

"В стенах оккупационного учреждения российские инструкторы идеологически обрабатывают школьников против Украины и обучают тактике ведения боя, а также проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку учащихся", - пишет СБУ.

Уже весной 2022 года подозреваемого перевели в "кадровый резерв" гауляйтера Аксенова. В частности он стал одним из местных "рупоров" Кремля, которые публично выступают в поддержку российского диктатора Путина в войне.

Вербовал детей в &quot;Юнармию&quot;. Соратнику Аксенову сообщено о подозрении

Фото: Сергей Селимов (t.me/SBUkr)

Для распространения нарративов российской пропаганды Селимов неоднократно выступал перед камерами российского ТВ и распространял "авторские" сообщения в "ВКонтакте".

На основании собранных доказательств Селимову сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 6 ст. 111-1 - коллаборационистская деятельность;
  • ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала предателя, который ремонтировал технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Тем временем правоохранители обезвредили агентку ФСБ, которая оказалась женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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