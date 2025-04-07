Вербное воскресенье 2025: какого числа и изменилась ли дата из-за нового церковного календаря

Вербное воскресенье - один из важнейших христианских праздников. Он предшествует Пасхе и отмечается за неделю до нее.
Подробнее о том, когда украинцы будут отмечать Вербное воскресенье в этом году и изменил ли новый церковный календарь дату праздника, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Вербное воскресенье отмечает вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали его, стеля на дороге пальмовые ветви. В Украине пальмовые ветви "трансформировались" в вербные, поскольку верба является символом возрождения и обновления.
Традиционно в этот день верующие приносят в церковь веточки вербы для освящения, после чего легонько касаются друг друга проговаривая: "Не я бью - верба бьет. Отныне через неделю Пасха". После этого освященные веточки хранят дома как оберег.
Такой обычай не просто напоминает о событиях, произошедших более двух тысячелетий назад, но и имеет глубокий символический смысл. Поскольку ветви вербы являются символом обновления жизни, Вербное воскресенье напоминает людям о том, что они, как и растение, могут "оживать" после тяжелых периодов в жизни, меняясь и развиваясь, благодаря вере в Бога и поддержке близких.
Кроме того, ветви вербы символизируют единство и общность, поэтому Вербное воскресенье напоминает о том, что христиане должны быть светом, который освещает темноту мира и помогает изменить его к лучшему - поддерживая друг друга в трудностях и делясь радостью в совместной молитве и служении.
Вербное воскресенье является шестым воскресеньем Великого поста и продолжается Страстной неделей - периодом особых богослужений и подготовки к Светлому Христовому Воскресению (Пасхе).
В этом году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля.
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Учитывая это, даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
В то же время Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) является двунадесятым переходным праздником. То есть его дата может приходиться на разные дни - меняться в зависимости от даты Пасхи (ведь отмечается за неделю до нее).
При этом для вычисления даты Светлого Христова Воскресения все христиане пользуются таким правилом: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).
Ранее в ПЦУ объясняли, что дата празднования Пасхи является общей и для тех, кто придерживается старого (юлианского) церковного календаря, и для тех, кто живет по новому (новоюлианскому).
"Ведь календарная традиция по исчислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей", - уточнили в ПЦУ.
В то же время православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день (последний раз все христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года).
Хотя в этом году дата Светлого Христова Воскресения совпадает для всех христиан - Пасху украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля.
Таким образом, подытоживая вышесказанное делаем вывод, что переход Церкви на новоюлианский календарь не повлиял на дату Вербного воскресенья (поскольку его празднование к нему не "привязывается" и зависит непосредственно от даты Пасхи).
Напомним, по словам главы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и Верховного архиепископа Киево-Галицкого - Блаженнейшего Святослава - реформа календаря в Украине до сих пор полностью не закончилась, ведь еще "есть вопрос реформы пасхалии" и совместного празднования Пасхи.
Папа Римский Франциск во время проповеди 25 января 2025 года (по случаю празднования Обращения святого Павла) призвал христиан со всего мира установить единую дату празднования Светлого Христова Воскресения - Пасхи.
Несколько позже Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что современный мир становится все более разобщенным и сказал, готов ли к диалогу с Ватиканом.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины, Wikipedia.
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