Вербна неділя 2025: якого числа та чи змінилась дата через новий церковний календар

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На який день припадає Вербна неділя у 2025 році

Вербна неділя відзначає вхід Ісуса Христа до Єрусалима, коли люди вітали його, стелячи на дорозі пальмові гілки. В Україні пальмові гілки "трансформувались" у вербові, оскільки верба є символом відродження та оновлення.

Традиційно у цей день віряни приносять до церкви гілочки верби для освячення, після чого легенько торкаються одне одного промовляючи: "Не я б'ю - верба б'є. Віднині за тиждень Великдень". Після цього освячені гілочки зберігають удома як оберіг.

Такий звичай не просто нагадує про події, що відбулися більше двох тисячоліть тому, але й має глибокий символічний зміст. Оскільки гілля верби є символом оновлення життя, Вербна неділя нагадує людям про те, що вони, як і рослина, можуть "оживати" після важких періодів у житті, змінюючись та розвиваючись, завдяки вірі в Бога та підтримці близьких.

Крім того, віття верби символізують єдність і спільноту, тож Вербна неділя нагадує про те, що християни мають бути світлом, яке освітлює темряву світу та допомагає змінити його на краще - підтримуючи одне одного у труднощах та ділячись радістю у спільній молитві й служінні.

Вербна неділя є шостою неділею Великого посту та продовжується Страсним тижнем - періодом особливих богослужінь та підготовки до Світлого Христового Воскресіння (Великодня).

Цього року Вербна неділя припадає на 13 квітня.

Вербна неділя у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Чи вплинула зміна церковного календаря на дату свята

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. З огляду на це дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

Водночас Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим) є дванадесятим перехідним святом. Тобто її дата може припадати на різні дні - змінюватись залежно від дати Великодня (адже відзначається за тиждень до нього).

При цьому для обчислення дати Світлого Христового Воскресіння всі християни користуються таким правилом: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).

Раніше у ПЦУ пояснювали, що дата святкування Великодня є спільною і для тих, хто дотримується старого (юліанського) церковного календаря, і для тих, хто живе за новим (новоюліанським).

"Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков", - уточнили у ПЦУ.

Водночас православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день (востаннє всі християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року).

Хоча цього року дата Світлого Христового Воскресіння співпадає для всіх християн - Великдень українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня.

Великдень в Україні у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Отже, підсумовуючи вищесказане робимо висновок, що перехід Церкви на новоюліанський календар не вплинув на дату Вербної неділі (оскільки її святкування до нього не "прив'язується" і залежить безпосередньо від дати Великодня).