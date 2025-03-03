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У Трампа поддержали планы Европы по коалиции для обеспечения мира в Украине

Вашингтон, Понедельник 03 марта 2025 17:51
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У Трампа поддержали планы Европы по коалиции для обеспечения мира в Украине Фото: Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США приветствуют намерение Европы создать коалицию, которая поможет обеспечить мир между Украиной и Россией. Но как будет выглядеть вклад американцев в этот план - неизвестно.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы приветствуем то, что европейцы взяли на себя ведущую роль в обеспечении европейской безопасности. Я имею в виду, что это было основой. Они должны инвестировать в возможности для этого", - отметил Уолтц.

Он добавил, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон "определенно демонстрируют желание" добиться мира между Украиной и Россией. Это было заметно во время их визитов в Вашингтон на прошлой неделе.

"Так что мы приветствуем то, что Европа готова встать на защиту Европы, но они также должны инвестировать в возможности для этого", - уточнил Уолтц.

Также, по его словам, еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу, 28 февраля, "было очевидно", что Европа планирует увеличить свой вклад в безопасность Украины.

"Все это было доказано и неоднократно доведено до сведения украинцев, и тогда он (Зеленский - ред.) мог бы уехать (из США - ред.) с экономическими гарантиями, которые принесли бы пользу Украине и всему миру на протяжении целого поколения", - рассказал Уолтц.

Новая коалиция

Напомним, вчера, 2 марта, премьер Британии Кир Стармер заявил о том, что он собирает коалицию стран, которые будут готовы обеспечить мир между Украиной и Россией.

По его словам, это, в частности, касается отправки солдат в Украину. Те страны, которые готовы на такой шаг, уже "активизируют планирование".

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