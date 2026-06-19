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Венс не едет в Швейцарию на переговоры с Ираном по ядерной программе: в чем дело

07:29 19.06.2026 Пт
2 мин
Ранее Венс появился в Белом доме и выступил в защиту соглашения с Ираном, которое подвергается критике со стороны некоторых конгрессменов
aimg Юлия Маловичко
Фото: вице-президент США Джей Ди Венс (Getty Images)

Белый дом заявил в четверг вечером, что вице-президент Джей Ди Венс отложил визит в Швейцарию для проведения нового раунда переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Известно, что команда во главе с Венсом была готова к отъезду, но отложила его, сославшись на сложную логистику переговоров. А именно причина заключается в продолжающейся военной кампании Израиля в Ливане, из-за чего иранские представители также не отправились на переговоры.

Отсрочка переговоров произошла после того, как США заявили о снятии блокады, позволив нефтяным танкерам свободно перемещаться через Ормузский пролив после нескольких месяцев, когда использование этого критически важного канала было невозможно.

Республиканцы недовольны соглашением

Первоначальное соглашение между США и Ираном вызвало резкую критику со стороны некоторых членов Конгресса США, в частности нескольких республиканцев в Конгрессе. Они обеспокоены тем, что Вашингтон слишком много уступил Ирану, ослабив санкции и создав потенциальный фонд в размере 300 миллиардов долларов для помощи в восстановлении.

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В связи с этим Венс пошел на довольно необычный шаг, появившись в Белом доме, чтобы защитить соглашение. Он утверждал, что, хотя оно и предполагает уступки, Иран сначала должен выполнить требования США.

"Когда они будут демонстрировать более добросовестное поведение, мы сможем усилить экономические льготы", - сказал он.

"Если же они ослабят свое добросовестное поведение, мы можем отменить эти меры", - подытожил вице-президент.

Как известно, на дняхСША и Иран уже официально подписали «меморандум о взаимопонимании».Для утверждения окончательного соглашения сторонам предстоит урегулировать, как минимум, вопрос о ядерной программе Тегерана.

Как сообщалось, США обнародовали полный текст соглашения с Ираном, состоящего из 14 пунктов. В него входит разблокирование Ормуза, что фактически уже произошло.

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