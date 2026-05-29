Главная » Новости » В мире

Рейтинг Трампа пробил дно за последние 16 лет среди президентов США, - The Economist

12:39 29.05.2026 Пт
2 мин
Что показал последний опрос?
aimg Ирина Глухова
Рейтинг Трампа пробил дно за последние 16 лет среди президентов США, - The Economist Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Американский лидер Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 16 лет. Его рейтинг обвалился до самого низкого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Согласно результатам опроса, рейтинг поддержки опустился до минус 24%.

За последнюю неделю показатель снизился еще на 1,9 процентного пункта.

Деятельность президента сейчас одобряют лишь 34% американцев, тогда как 58% выражают недовольство его политикой.

Еще 6% респондентов не определились с позицией.

Таким образом Трамп стал самым непопулярным президентом США с 2009 года, когда The Economist и YouGov начали регулярный мониторинг общественного мнения о деятельности американских президентов.

Рейтинг Трампа пробил дно за последние 16 лет среди президентов США, - The EconomistФото: чистый рейтинг одобрения Дональда Трампа (инфографика The Economist)

Аналитики называют два ключевых фактора падения рейтинга. Первый - война с Ираном, которую значительная часть американцев оценила негативно. Второй, и более серьезный, - экономические проблемы: именно оценки состояния экономики и работы Белого дома в этой сфере больше всего повлияли на сокращение поддержки.

Социологи также обращают внимание на географию недовольства: волна недовольных настроений распространилась даже на штаты, которые обеспечили Трампу победу на выборах 2024 года.

Это может свидетельствовать о постепенной потере поддержки не только среди политических оппонентов, но и среди части его традиционного электората.

Как отмечает The Economist, разрыв между количеством американцев, которые одобряют деятельность Трампа, и теми, кто ее не поддерживает, стал самым большим за все время его пребывания на посту президента.

Рейтинг Трампа продолжает неустанно падать

Рейтинг Трампа постепенно снижается с момента его вступления в должность в январе 2025 года. Тогда его поддерживали 47% граждан.

По данным последнего опроса Reuters, рейтинг Трампа упал почти до минимума с момента его возвращения в Белый дом - и причина не в демократах, а в собственной партии.

Параллельно с падением рейтингов в собственной стране Трамп теряет доверие и в Европе: 48% европейцев называют его врагом континента.

Больше всего это ощущается в Бельгии и Франции - там так считают 62% и 57% опрошенных. Больше всего таких настроений распространены в Польше (19%) и Хорватии (37%).

