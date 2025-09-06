ua en ru
Действительно ли США готовят свержение режима Мадуро в Венесуэле? Ответ Трампа

США, Суббота 06 сентября 2025 01:16
Действительно ли США готовят свержение режима Мадуро в Венесуэле? Ответ Трампа Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На фоне недавнего инцидента с венесуэльскими истребителями и наркоторговлей президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную смену режима в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию прямого эфира Белого дома.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп заявил, что Венесуэла поставляет огромные объемы наркотиков в Америку, назвал страну "очень плохим игроком" и отметил, что изъятые американцами мешки с наркотиками символизируют "сотни тысяч погибших граждан США".

"Миллионы и миллионы долларов и миллионы долларов наркотиков выливаются из Венесуэлы и других стран. Посмотрите на Китай: то, что они делают с фентанилом - ужасно. Он попадает через Канаду, через Мексику, но большая часть идет именно из Венесуэлы", - заявил Трамп.

Однако несмотря на жесткую риторику, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты "не говорят о смене режима в Венесуэле", хотя лично у него есть большие сомнения относительно последних выборов в этой стране.

"Они провели очень странные выборы, это - мягко говоря. И я еще очень корректно выражаюсь", - заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен огромными масштабами наркоторговли, которые, по его словам, приносят "миллиарды долларов" и угрожают безопасности США.

Усиление военного присутствия США

На фоне этих заявлений американские власти объявили о развертывании более 4 000 морских пехотинцев и моряков в водах вокруг Латинской Америки и Карибского бассейна. Этот шаг администрация Трампа объясняет усиленными усилиями в борьбе с наркокартелями, многие из которых официально признаны США иностранными террористическими организациями.

Кстати, Дональд Трамп сегодня дал поручение сбивать венесуэльские самолеты, которые приближаются к американским кораблям. Это произошло после того, как недавно два венесуэльских F-16 совершили низкий пролет вблизи эсминца ВМС США USS Jason Dunham в международных водах.

Жесткие сигналы из Вашингтона в сторону Мадуро

Напомним, США готовы выплатить 50 миллионов долларов за информацию, которая позволит задержать Мадуро, которого обвиняют в наркоторговле, коррупции и нарушении прав человека.

Так, 9 августа стало известно, что США объявили войну наркокартелям. В частности, это касается и венесуэльского Cartel de los Soles, который якобы возглавляет Мадуро.

Кроме того, в сентябре 2024 года, США ввели санкции против 16 союзников Мадуро. Меры стали ответом на фальсификацию результатов выборов и репрессии правительства в отношении оппозиции

Соединенные Штаты Америки Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро
