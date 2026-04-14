Вэнс назвал Орбана "великим парнем" и объяснил, почему США его поддерживали

Почему США поддерживали Орбана

Вэнс объяснил, что администрация Трампа поддерживала Орбана не потому, что не умеет читать опросы, а потому, что венгерский премьер был одним из немногих европейских лидеров, которые "осмелились противостоять бюрократии в Брюсселе".

"Когда европейский бюрократ атакует американскую компанию, иногда единственным "нет", единственным голосом в защиту американских интересов был Виктор Орбан", - заявил вице-президент.

Вэнс подчеркнул, что визит в Будапешт был "правильным поступком" - поддержать того, кто долго стоял рядом с США.

О поражении и наследии

Вице-президент назвал Орбана "великим парнем" с "трансформационным наследием", который за 16 лет "фундаментально изменил" страну. Он выразил сожаление из-за поражения, но заверил, что США будут работать и с новым премьером Венгрии Петером Мадьяром.

"Мы не ехали туда, потому что ожидали, что Орбан легко победит. Мы поехали, потому что это было правильным - поддержать человека, который долго стоял рядом с нами", - подытожил Вэнс.