Вэнс и Карни провели переговоры: что обсуждали представители США и Канады

Офис Карни в отдельном заявлении рассказал, что лидеры двух стран обсудили также предпринимаемые усилия по обеспечению безопасности границ, борьбе с фентанилом и увеличению инвестиций в оборону и безопасность.

Кроме того, стороны обсудили неотложные проблемы в сфере торговли и и необходимость построения новых экономических и оборонных отношений.

По итогу переговоров Вэнс и Карни договорились поддерживать контакты. К слову, они оба были среди лидеров со всего мира, посетивших 18 мая инаугурационную мессу Папы Льва ХIV.