Венс і Карні провели переговори: що обговорювали представники США та Канади

Офіс Карні в окремій заяві розповів, що лідери двох країн обговорили також зусилля, яких докладають для гарантування безпеки кордонів, боротьби з фентанілом і збільшення інвестицій в оборону і безпеку.

Крім того, сторони обговорили нагальні проблеми у сфері торгівлі та необхідність побудови нових економічних і оборонних відносин.

За підсумком переговорів Венс і Карні домовилися підтримувати контакти. До слова, вони обидва були серед лідерів з усього світу, які відвідали 18 травня інавгураційну месу Папи Лева ХIV.