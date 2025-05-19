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Венс і Карні провели переговори: що обговорювали представники США та Канади

Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю віцепрезидент США Джей Ді Венс обговорив із прем'єр-міністром Канади Марком Карні політику справедливої торгівлі. Їхня розмова складалася в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіс Карні в окремій заяві розповів, що лідери двох країн обговорили також зусилля, яких докладають для гарантування безпеки кордонів, боротьби з фентанілом і збільшення інвестицій в оборону і безпеку.

Крім того, сторони обговорили нагальні проблеми у сфері торгівлі та необхідність побудови нових економічних і оборонних відносин.

За підсумком переговорів Венс і Карні домовилися підтримувати контакти. До слова, вони обидва були серед лідерів з усього світу, які відвідали 18 травня інавгураційну месу Папи Лева ХIV.

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