Військові РФ в Криму відпрацювали знищення кораблів умовного ворога

Фото: військові РФ

Раніше в українській армії заявили про можливий наступ РФ з території окупованого півострова

В анексованому Криму російські військові відпрацювали пошук і знищення загону кораблів умовного ворога. Льотчики відпрацювали дії щодо відходу від корабельних і наземних засобів протиповітряної оборони умовного противника.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на прес службу Чорноморського флоту Росії.

Як зазначається, на початковому етапі навчання розрахунки безпілотних літальних апаратів "Форпост" та "Орлан", проводячи розвідку, виявили в морі десантний загін кораблів умовного противника, який імітував кораблі флоту, які виконують завдання в одному з морських полігонів бойової підготовки.

Після цього, отримавши цілевказання від безпілотників, екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М і багатоцільових винищувачів Су-30СМ виконали бойову вправу по скидуванню бомби на морські цілі.

Крім того, льотчики відпрацювали дії щодо відходу від корабельних і наземних засобів протиповітряної оборони умовного ворога.

У навчаннях брали участь літаки та безпілотні літальні апарати зі складу підрозділів морської авіації, а також екіпажі трьох кораблів Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, раніше у Криму помітили колону військової техніки, що рухається в бік Сімферополя.

Також РБК-Україна писало, що у Збройних силах України розглядають можливість наступу Росії на Україну з території окупованого Криму