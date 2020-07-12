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Военные РФ в Крыму отработали уничтожение кораблей условного врага

Крым, Воскресенье 12 июля 2020 12:41
Военные РФ в Крыму отработали уничтожение кораблей условного врага
Фото: военные РФ
Автор: Максим Зайченко

Ранее в украинской армии заявили о возможном наступлении РФ с территории оккупированного полуострова

В аннексированном Крыму российские военные отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного врага. Летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс службу Черноморского флота России.

Как отмечается, на начальном этапе обучения расчеты беспилотных летательных аппаратов "Форпост" и "Орлан", проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировал корабли флота, выполняющие задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки.

После этого, получив целеуказания от беспилотников, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили боевое упражнение по скидыванию бомбы на морские цели.

Кроме того, летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного врага.

В учениях участвовали самолеты и беспилотные летательные аппараты из состава подразделений морской авиации, а также экипажи трех кораблей Черноморского флота РФ.

Напомним, ранее в Крыму заметили колонну военной техники, движущуюся в сторону Симферополя.

Также РБК-Украина писало, что в Вооруженных силах Украины рассматривают возможность наступления России на Украину с территории оккупированного Крыма

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