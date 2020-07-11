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У Криму помітили колону військової техніки, що рухалася в бік Сімферополя

Сімферополь, Субота 11 липня 2020 21:59
У Криму помітили колону військової техніки, що рухалася в бік Сімферополя
Фото: російська військова техніка (mil.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Колону помітили на трасі "Таврида"

У суботу, 11 липня, в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину колони техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Так, на ділянці траси "Таврида" помітили щонайменше 40 одиниць військової техніки, ще на одній з транспортних розв'язок помітили військових регулювальників.

На кабінах багатьох вантажівок була позначка про перевезення небезпечних вантажів з написом "тосол отрута". Усі російські вантажівки, судячи з номерних знаків, прибули в Крим з одного регіону.

Також, крім вантажівок, на під'їздах до Сімферополя помітили чотири військові бронетранспортери з великою кількістю різних вантажів, ще один БТР тягли на буксирі.

Фото: колона російської військової техніки (krymr.com)

Нагадаємо, раніше кількість російських військових на території окупованого Криму назвали в Збройних силах України.

Крім того, можливість наступу Росії на Україну з території окупованого Криму розглядають в Збройних силах України.

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Новини України Російська ФедераціяСімферопольКримвоенная техника
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