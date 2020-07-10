ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Наєв розповів, які варіанти наступу на Україну розглядають у ЗСУ

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 00:22
Наєв розповів, які варіанти наступу на Україну розглядають у ЗСУ
Фото: Сергій Наєв (facebook.com/OperationalCommandEast)
Автор: Надія Собенко

ЗСУ розглядають можливість загрози одночасно з декількох напрямків

Збройні сили України розглядають декілька сценаріїв щодо можливої агресії Російської Федерації по всьому периметру українсько-російського державного кордону, а також на адмінмежах з тимчасово окупованими територіями Донбасу і Криму. Українські військові постійно готуються до адекватних дій у разі нападу.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"ЗСУ розглядається декілька сценаріїв по всьому периметру державного кордону з РФ, а також з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей і АР Крим. Ми розглядаємо навіть дії, коли така загроза буде з декількох напрямків одночасно", - заявив він.

За словами командувача, відповідні органи військового управління ЗСУ, в тому числі і командування ООС, постійно готуються до адекватних дій у відповідь на імовірну агресію.

"Наше завдання - стримати агресора, а у випадку переходу його до відкритої агресії відбити наступ і не дати ступити ворожому чоботу на українську землю. Ми все робимо для того, щоб наші дії були ефективні і якісно підготовані. На даний час безпосередніх загроз агресії з тимчасово окупованої території АР Крим щодо Херсонської області України немає", - наголосив Наєв.

Нагадаємо, Наєв уже заперечував наявність безпосередньої загрози вторгнення Росії на територію України.

Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.

У представництві президента України вважають, що Росія може спробувати захопити території Херсонської області через проблеми з водопостачанням у Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДонбасКримагресія РФСергій Наєв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся