На фронт? Вениславский назвал цель экстрадиции уклонистов в Украину

Целью экстрадиции уклонистов в Украину является возвращение тех, кто выехал за границу незаконно. Они должны понести криминальную ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телемарафона члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

"Я не говорил, что это будет носить массовый характер. Я говорил, о том, что для того, чтобы мы вернули тех граждан, которые незаконно уехали, нужно, чтобы в отношении этих граждан были зарегистрированы уголовные производства", - сказал он.

По мнению Вениславского, для этого необходимо установить сам факт совершения противоправных действий, а это уже вопрос правоохранителей, международной правовой помощи.

"Это достаточно непростая задача, но если человек совершил уголовное деяние, он должен нести за это наказание. Ключевая цель уголовной ответственности это невозможность ее избежать", - добавил нардеп.

Экстрадиция уклонистов в Украину

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы для выезда тех военнообязанных, кто не имеет права на отсрочку или освобождение от мобилизации на законных основаниях. В связи с этим в Раде заговорили о возможности экстрадиции тех, кто выехал из Украины по поддельным документам и соответственно незаконно.

Как ранее писало РБК-Украина, правоохранители могут пригласить экстрадицию людей, выехавших за границу по поддельным документам ВЛК, практически в любой стране мира. Как может работать механизм экстрадиции и начнут ли вскоре возвращать из-за границы уклоняющихся, незаконно выехавших из Украины - читайте в материале.