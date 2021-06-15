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Португалія почала євро з перемоги проти Угорщини. Португальці-чемпіони Європи

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Будапешт, Вівторок 15 червня 2021 20:53
Португалія почала євро з перемоги проти Угорщини. Португальці-чемпіони Європи Фото: матч Угорщина-Португалія (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна Португалії перемогла Угорщину у своєму першому матчі на Євро-2020. Забити три голи чинним чемпіонам Європи вдалося в самому кінці.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Португальці домінували більшу частину першого тайму. У команди Фернанду Сантуша були шанси відкрити рахунок ще до перерви, але португальці били повз ворота з хороших ситуацій.

Після перерви Угорщина включилася і почала часом створювати моменти біля воріт Руя Патрісіу. В одному з епізодів їм навіть вдалося забити гол, але через кілька секунд суддя матчу скасував його через офсайд.

Далі ж почали забивати португальці. Захисник Рафаел Геррейру забив на 84-й хвилині за допомогою рикошету від ніг угорського футболіста, який дезорієнтував воротаря Угорщини Петера Гулачі. М'яч полетів під штангу, воротар залишився на місці.

Через три хвилини Португалія заробила пенальті і його чітко виконав Кріштіану Роналду. Після цього гола він став кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи. За підсумком цього матчу у нього 11 голів на Євро.

Єдиний "чистий" гол без пенальті і рикошетів португальці забили вже в компенсований час. Атака Португалії розібрала захист господарів і Кріштіану Роналду красиво завершив після пасу Рафи Сілви.

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