Перемога Швеції, мляві нічиї в матчах Англії та Хорватії: Підсумки дня на Євро-2020

Швеція - Словаччина 1:0. Шведи довели статус фаворита тільки в кінці матчу

Матч шведів і словаків задав тон всьому ігровому дню - слабка гра з мінімумом гостроти біля воріт обох команд. На певному відрізку здавалося, що Словаччина може забити і раптово здобути дві перемоги в двох турах. Але в другій половині тайму Швеція згадала, що вважалася фаворитом гри, і почала тиснути на ворота суперника. Тиск вилився в пенальті, який чітко реалізував новий пенальтист команди Еміль Форсберг. Виправити ситуацію словакам не вдалося. А Швеція йде з чотирма очками і наближається до виходу в плей-офф.

Хорватія - Чехія 1:1. Хорвати продовжують спростовувати колишні заслуги

Передумови очікувати саме перемогу Хорватії в цьому матчі були - вони були злі за поразку від Англії, їх склад сильніший за Чеську, А Чехія могла насправді програти в грі з Шотландією, а не перемогти. Але на ділі хорвати виявилися досить слабкі в атаці. Чехам же вдалося забити з сумнівного пенальті, який призначили за удар Деяна Ловрена ліктем в обличчя Патріка Шика в ігровій ситуації, коли захисник хорватів не бачив суперника. Сам Шик точно пробив пенальті.

У другому таймі ситуацію виправив відмінним ударом Іван Перішич, але дотиснути суперника не вийшло. 1: 1 і шанси хорватів на вихід в плей-офф дуже слабкі. Чого не скажеш про чехів.

Англія - Шотландія 0:0. Команди могли забивати в першому таймі, і на цьому все

Найгірший матч п'ятниці. Якщо в першому таймі була ще якась жвавість, то після перерви було зовсім нудно. У першій половині Англія рвалася до воріт сусідів, але весь час їм чогось не вистачало. Найнебезпечнішим моментом у них був удар головою Джона Стоунз в штангу. У Шотландії були моменти, після якого англійців рятував воротар Джордан Пікфорд, а захисник виносив м'яч головою з кута воріт. Більше не було фактично нічого. Більш ніж закономірний результат.