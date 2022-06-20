У Орбана ембарго на російський газ назвали "пострілом у легені" для ЄС

В Угорщині вважають, що ембарго на російський газ означало б "постріл у легені" для Європи. Країни Європи не зможуть належним чином замінити імпорт російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря уряду Олександри Сенткірайї у понеділок, 20 червня, передає Daily News Hungary .

"Якщо початкова пропозиція про введення нафтового ембарго була б рівносильною тому, що Європа вистрілила собі в ногу, то газове ембарго було б практично рівносильним пострілу в легені", - сказала вона.

Вона не виключила "запеклої битви" з Брюсселем, коли справа дійде до питання про санкції.

За її словами, як держава-член Європейського Союзу Угорщина зацікавлена ​​у відповідності до спільної європейської позиції, але це не може скасовувати мету уряду представляти угорський народ. Сенткірайї уточнила, що якщо запропоновані ЄС санкції не принесуть користі угорцям, уряд дасть зрозуміти це.