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У Орбана ембарго на російський газ назвали "пострілом у легені" для ЄС

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Угорщина, Понеділок 20 червня 2022 13:57
У Орбана ембарго на російський газ назвали "пострілом у легені" для ЄС Фото: в Угорщині заборону імпорту назвали "пострілом у легені" для ЄС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Угорщині вважають, що ембарго на російський газ означало б "постріл у легені" для Європи. Країни Європи не зможуть належним чином замінити імпорт російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря уряду Олександри Сенткірайї у понеділок, 20 червня, передає Daily News Hungary.

"Якщо початкова пропозиція про введення нафтового ембарго була б рівносильною тому, що Європа вистрілила собі в ногу, то газове ембарго було б практично рівносильним пострілу в легені", - сказала вона.

Вона не виключила "запеклої битви" з Брюсселем, коли справа дійде до питання про санкції.

За її словами, як держава-член Європейського Союзу Угорщина зацікавлена ​​у відповідності до спільної європейської позиції, але це не може скасовувати мету уряду представляти угорський народ. Сенткірайї уточнила, що якщо запропоновані ЄС санкції не принесуть користі угорцям, уряд дасть зрозуміти це.

Як повідомлялося, раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Європейський союз не обговорюватиме ембарго на газ, який, за чутками, міг увійти до сьомого пакету санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії з частковим ембарго на нафту, відключенням "Сбербанку" від SWIFT, забороною трьох пропагандистських телеканалів, а також санкціями щодо ще 80 фізичних осіб.

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