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Окупанти та їхні посібники ставлять мітки на об’єктах УЗ, в уряді просять їх знищувати

Новость на русском →
Субота 26 лютого 2022 11:34
Окупанти та їхні посібники ставлять мітки на об’єктах УЗ, в уряді просять їх знищувати Фото: окупанти та їхні посібники ставлять мітки на об’єктах УЗ (прес-служба УЗ)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти та їхні помічники в Україні залишають мітки на об'єктах Укрзалізниці.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Дорожники та прості громадяни знищують ці позначки, і за дві доби вже ліквідовано безліч ворожих міток на дорогах.

Міністерство просить звертати увагу на об'єкти Укрзалізниці, де також фіксують появу цих знаків.

Напередодні Кіберполіція України створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на об'єктах інфраструктури.

Ці точки слід фотографувати та направляти до єдиної бази на Google Maps.

Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку.

Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників.

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