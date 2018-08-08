Угорщина звинуватила Швецію у втручанні в міграційну політику

В Угорщині різко розкритикували підтримку Швецією позиції Єврокомісії

Швеція втручається в міграційну політику Угорщини, виступаючи на боці Європейської комісії в Європейському суді. Про це заявив парламентський держсекретар Міністерства юстиції Угорщини Пал Вельнер, передає прес-служба правительства.

Зокрема, Вальнер назвав уряд Швеції промігрантським і звинуватив його в підтримці позиції Єврокомісії в Європейському суді, яка подала позов на Угорщину за порушення законодавства у сфері надання притулку та процедури повернення мігрантів. Крім того, Вальнер зазначив, що посол Швеції разом з промігрантськими організаціями лобіював інтереси в Угорщині.

Він також підкреслив, що зазвичай країни-члени ЄС в Європейському суді виступають на боці інших учасниць Євросоюзу, а не на стороні Єврокомісії. У той же час він пообіцяв, що Будапешт вивчить рекомендації Стокгольма і відповість на них в рамках процедури.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія прийняла рішення подати в суд на Угорщину за недотримання європейського законодавства у сфері надання притулку та процедури повернення мігрантів.

Пізніше, 24 липня, Угорщина офіційно вийшла з переговорного процесу щодо впровадження міграційного пакту ООН. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, існує принциповий конфлікт у питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН.