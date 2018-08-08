Венгрия обвинила Швецию во вмешательстве в миграционную политику

В Венгрии резко раскритиковали поддержку Швецией позиции Еврокомиссии

Швеция вмешивается в миграционную политику Венгрии, выступая на стороне Европейской комиссии в Европейском суде. Об этом заявил парламентский госсекретарь Министерства юстиции Венгрии Пал Вельнер, передает пресс-служба правительства.

В частности, Вальнер назвал правительство Швеции промигрантским и обвинил его в поддержке позиции Еврокомиссии в Европейском суде, которая подала иск на Венгрию за нарушение законодательства в сфере предоставления убежища и процедуры возвращения мигрантов. Кроме того, Вальнер отметил, что посол Швеции вместе с промигрантскими организациями лоббировал интересы в Венгрии.

Он также подчеркнул, что обычно страны-члены ЕС в Европейском суде выступают на стороне других участниц Евросоюза, а не на стороне Еврокомиссии. В то же время он пообещал, что Будапешт изучит рекомендации Стокгольма и ответит на них в рамках процедуры.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия приняла решение подать в суд на Венгрию за несоблюдение европейского законодательства в сфере предоставления убежища и процедуры возвращения мигрантов.

Позже, 24 июля, Венгрия официально вышла из переговорного процесса по внедрению миграционного пакта ООН. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.