Угорщина вийшла з переговорів щодо міграційного пакту ООН

Угорщина офіційно вийшла з переговорного процесу

Угорщина у вівторок, 24 липня, офіційно вийшла з переговорного процесу щодо впровадження міграційного пакту ООН. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто, йдеться на офіційному сайті угорського уряду.

За його словами, існує принциповий конфлікт у питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН.

"Тому Угорщина офіційно оголосила про свій вихід з переговорів щодо імплементації міграційного пакту ООН", - заявив угорський міністр.

Також він додав, що Угорщина буде послідовно дотримуватися своєї жорсткої міграційної політики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія прийняла рішення подати до суду Європейського союзу на Угорщину за недотримання європейського законодавства у сфері надання притулку та процедури повернення мігрантів.