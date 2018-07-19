Єврокомісія подасть до суду на Угорщину через недотримання міграційних законів Євросоюзу

ЄК запустила процедуру залучення Угорщини до відповідальності за порушення законодавства ЄС у грудні 2015 року

Європейська комісія в четвер, 19 липня, ухвалила рішення подати в Суд Європейського союзу на Угорщину за недотримання європейського законодавства у сфері надання притулку та процедури повернення мігрантів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЄК.

Як відомо, Єврокомісія запустила процедуру залучення Угорщини до відповідальності за порушення законодавства ЄС у грудні 2015 року. Причиною є міграційне законодавство Угорщини. Єврокомісія направила Угорщині свою обґрунтовану позицію в грудні 2017 року.

Так, після аналізу відповідей угорських властей ЄК вирішила, що більшість проблемних питань досі залишилися не вирішеними. Рішення подати на Угорщину в Суд Європейського союзу - це останній етап санаційної процедури.

Європейська комісія вважає, що угорське законодавство суперечить європейському. Зокрема в процедурі надання притулку, умовах прийому біженців та процедурі повернення.

Зазначимо, що у угорських властей є два місяці, щоб відповісти на зауваження Єврокомісії. Якщо відповідь Угорщини буде незадовільною, Єврокомісія зробить другий крок - направить обгрунтовану думку, а потім може передати справу до Суду ЄС.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина відмовилася брати участь в договорі ООН про всесвітній міграції, який створений для узгодження політики щодо мігрантів.