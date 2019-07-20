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Угорщина намагається створити на Закарпатті анклав, - МЗС України

Новини » Політика    20.07.2019 - 16:56
Угорщина намагається створити на Закарпатті анклав, - МЗС України
Фото: Єгор Божок (facebook.com/paginaderusia)

Київ не згоден з кінцевою метою політики уряду Віктора Орбана

Угорський уряд намагається створити на території України анклав. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Міністерства закордонних справ України Єгор Божок, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Він зазначив, що Київ не згоден з кінцевою метою політики уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а саме створенням угорського анклаву на території України.

"Це те, чого вони добилися в Сербії, і чому протидіють Словаччина і Румунія", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Божок назвав причиною загострення у відносинах Києва і Будапешта політику угорського прем'єра Віктора Орбана. За його словами, загострення у відносинах між країнами пов'язано з політикою угорського іредентизму, так званого возз'єднання територій, яку просуває прем'єр-міністр Угорщини Орбан і його соратники.

Додамо, 16 липня МЗС звернувся до компетентних органів України про надання правової оцінки візиту в Закарпатську область міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто напередодні парламентських виборів.

Додамо також, в Офісі президента планують приймати заходи до угорським політикам з-за зустрічей з окремими народними депутатами напередодні парламентських виборів.

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