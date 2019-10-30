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Північноатлантична рада НАТО розпочинає візит в Україну

Новини » Політика    30.10.2019 - 09:58
Північноатлантична рада НАТО розпочинає візит в Україну
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Київ та Одесу відвідають представники 29 держав-членів НАТО разом із генсеком Альянсу

У середу, 30 жовтня, Північноатлантична рада НАТО розпочинає дводенний візит в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу Альянсу.

Київ та Одесу відвідають представники 29 держав-членів НАТО разом із генсеком Йенсом Столтенбергом.

Сьогодні Північноатлантична рада НАТО буде в Одесі. Зокрема, Столтенберг виступить перед курсантами Одеської військово-морської академії.

Завтра рада буде в Києві, там генсек, зокрема, виступить із промовою у Верховній раді.

Нагадаємо, віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомляв, що Столтенберг виступить у Верховній раді в рамках візиту Північноатлантичної ради до України.

Крім того, напередодні зустрічей міністрів оборони НАТО Столтенберг заявив, що Альянс має розширити військову допомогу Україні. За його словами, НАТО підтримує кроки щодо виконання мінських угод і бачить прогрес в цьому процесі.

Також РБК-Україна повідомляло, що НАТО підтримує прагнення України до подальшої європейської інтеграції, у тому числі до членства в ЄС. Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.

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