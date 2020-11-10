Угорщина почала переговори з Росією про вакцину від коронавірусу

Фото: Петер Сійярто (flickr by)

Угорщина та Російська Федерація ведуть переговори про виробництво вакцини проти нового коронавірусу. Відбулись переговори між угорським виробником та Міністерством охорони здоров'я Росії і Російським фондом прямих інвестицій.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, переговори були "особливо конструктивні і позитивні".

"Рівень безпеки угорської компанії є адекватним, тому початок і потужність можливого виробництва в Угорщині залежать від конкретних дослідницьких і виробничих параметрів", - вважає міністр.

Нагадаємо, Європейський Союз допускає обмежену закупівлю Угорщиною російської вакцини від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Угорщина готова купити російську вакцину від COVID-19, але Брюссель пригрозив їй заходами.

Як повідомлялось, Ізраїль почав випробування вакцини від COVID-19 на людях.