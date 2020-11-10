ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Угорщина почала переговори з Росією про вакцину від коронавірусу

Будапешт, Вівторок 10 листопада 2020 10:46
Угорщина почала переговори з Росією про вакцину від коронавірусу
Фото: Петер Сійярто (flickr by)
Автор: Анастасия Рокитна

Угорщина та Російська Федерація ведуть переговори про виробництво вакцини проти нового коронавірусу. Відбулись переговори між угорським виробником та Міністерством охорони здоров'я Росії і Російським фондом прямих інвестицій.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, переговори були "особливо конструктивні і позитивні".

"Рівень безпеки угорської компанії є адекватним, тому початок і потужність можливого виробництва в Угорщині залежать від конкретних дослідницьких і виробничих параметрів", - вважає міністр.

Нагадаємо, Європейський Союз допускає обмежену закупівлю Угорщиною російської вакцини від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Угорщина готова купити російську вакцину від COVID-19, але Брюссель пригрозив їй заходами.

Як повідомлялось, Ізраїль почав випробування вакцини від COVID-19 на людях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ВакцинаУгорщинаРосійська Федерація

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся