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Ізраїль почав випробування вакцини від COVID-19 на людях

Київ, Неділя 01 листопада 2020 13:07
Ізраїль почав випробування вакцини від COVID-19 на людях
Фото: медичний шприц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вакцина може бути готова майже через рік

Ізраїль з 1 листопада почав випробування на людях своєї вакцини від COVID-19. У разі успіху вакцина може бути доступна для широкого кола людей до кінця наступного літа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спочатку у дослідженні візьмуть участь 80 добровольців, а в грудні число буде збільшено до 960 осіб. Якщо ці випробування будуть успішними, третій етап за участю 30 тисяч добровольців запланований на квітень/травень.

"Ми на останньому етапі", - сказав Шмуель Шапира, генеральний директор Ізраїльського інституту біологічних досліджень.

Інститут, що знаходиться під наглядом Міністерства оборони, почав випробування вакцини BriLife на тварин у березні і тиждень тому оголосив, що отримав схвалення регулюючих органів для переходу на наступний етап.

Шмуель Іцхакі, голова відділу біології інституту, сказав агентству Reuters, що, якщо все піде добре, вакцина зможе досягти населення в цілому до кінця наступного літа.

Обмеження в Ізраїлі із населенням 9 мільйонів осіб поступово знімаються після неухильного зниження кількості щоденних інфекцій. Першими в неділю в школу повернулися першокласники з першого по четвертий. Діти старше все ще навчаються вдома.

Уряд також схвалив поетапне відкриття підприємств та розважальних заходів. У п'ятницю Ізраїль повідомив про 674 нових випадків зараження - порівняно з піком понад 9 тисяч декілька тижнів тому. Повідомляється про 2541 смертельний кінець під час пандемії.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців. При цьому не робили б вакцинації 50% респондентів, а ще 15% - не визначилися.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, проведеного на початку серпня 2020 року, готові були зробити щеплення від коронавірусу безкоштовною, схваленою ВООЗ, вакциною менш як половина українців - 47%. Не будуть цього робити 42% респондентів.

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