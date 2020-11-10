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Венгрия начала переговоры с Россией о вакцине от коронавируса

Будапешт, Вторник 10 ноября 2020 10:46
Венгрия начала переговоры с Россией о вакцине от коронавируса
Фото: Петер Сийярто (flickr by)
Автор: Анастасия Рокитна

Венгрия и Российская Федерация ведут переговоры о производстве вакцины против нового коронавируса. Состоялись переговоры между венгерским производителем и Министерством здравоохранения России и Российским фондом прямых инвестиций.

Об этом заявил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, переговоры были "очень конструктивные и позитивные".

"Уровень безопасности венгерской компании является адекватным, поэтому начало и мощность возможного производства в Венгрии зависят от конкретных исследовательских и производственных параметров", - считает министр.

Напомним, Европейский Союз допускает ограниченную закупку Венгрией российской вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Венгрия готова купить российскую вакцину от COVID-19, но Брюссель пригрозил ей мерами.

Как сообщалось, Израиль начал испытания вакцины от COVID-19 на людях.

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Новости Украины Политика ВакцинаВенгрияРоссийская Федерация

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