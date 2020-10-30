Угорщина готова купити російську вакцину від COVID-19, в ЄК пригрозили заходами

Фото: Ерік Мамер (flickr com)

В Європейській комісії назвали умову для того, щоб Угорщина могла купити російську вакцину від COVID-19. Тільки, якщо вакцина буде сертифікована в ЄС.

Про це представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив на брифінгу в Єврокомісії.

За його словами, в іншому випадку Єврокомісія повинна буде прийняти проти цієї країни адміністративні заходи.

"Будь-яка вакцина, що закуповується країнами ЄС повинна повністю відповідати стандартам якості ЄС і повинна пройти процедуру сертифікації на ринку Євросоюзу. Якщо будь-яка з країн ЄС закупить іноземну вакцину, яка не пройшла сертифікацію, Єврокомісія буде змушена вжити заходів", - заявив він.

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що країна сподівається отримати перші партії вакцини від коронавірусу в грудні нинішнього року або січні 2021-го і веде переговори на тему можливих поставок з Росією і Китаєм.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

В Україні заявили, що не варто обговорювати можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу, так як вона не пройшла третю стадію клінічних випробувань.