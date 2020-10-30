ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Угорщина готова купити російську вакцину від COVID-19, в ЄК пригрозили заходами

Брюссель, П'ятниця 30 жовтня 2020 13:53
Угорщина готова купити російську вакцину від COVID-19, в ЄК пригрозили заходами
Фото: Ерік Мамер (flickr com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Європейській комісії назвали умову для того, щоб Угорщина могла купити російську вакцину від COVID-19. Тільки, якщо вакцина буде сертифікована в ЄС.

Про це представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив на брифінгу в Єврокомісії.

За його словами, в іншому випадку Єврокомісія повинна буде прийняти проти цієї країни адміністративні заходи.

"Будь-яка вакцина, що закуповується країнами ЄС повинна повністю відповідати стандартам якості ЄС і повинна пройти процедуру сертифікації на ринку Євросоюзу. Якщо будь-яка з країн ЄС закупить іноземну вакцину, яка не пройшла сертифікацію, Єврокомісія буде змушена вжити заходів", - заявив він.

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що країна сподівається отримати перші партії вакцини від коронавірусу в грудні нинішнього року або січні 2021-го і веде переговори на тему можливих поставок з Росією і Китаєм.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

В Україні заявили, що не варто обговорювати можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу, так як вона не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Вакцина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся