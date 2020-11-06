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ЄС допускає обмежену закупівлю Угорщиною російської вакцини від COVID-19

Брюссель, П'ятниця 06 листопада 2020 14:26
ЄС допускає обмежену закупівлю Угорщиною російської вакцини від COVID-19
Фото: Угорщина зможе придбати російську вакцину (freepik)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія припускає, що Угорщина може закупити обмежену партію російської вакцини від COVID-19 без європейського сертифікату. На такі заходи Будапешт може піти у винятковому випадку.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив офіційний представник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.

За його словами, Угорщина, згідно з нормами ЄС, може закупити таку вакцину при надзвичайній ситуації.

"Є обмежені винятки, які дозволяють країнам-учасницям тимчасово використовувати несертифіковані на європейському ринку медикаменти в екстрених ситуаціях", - зазначив де Кеерсмакер.

Він також додав, що в такому випадку закупівля вакцини та її використання буде під повною юридичною відповідальністю Угорщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина готова купити російську вакцину від COVID-19, але Брюссель пригрозив їй заходами. На сьогодні в Росії триває вакцинація людей препаратом "Супутник V", який ще не пройшов третю стадію клінічних досліджень.

Також раніше стало відомо, що Ізраїль почав випробування вакцини від COVID-19 на людях.

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