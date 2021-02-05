Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом наступного тижня

Фото: вакцина (freepik)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні скоро розпочнеться вакцинація населення проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V". Кампанія може початися вже наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

У січні Національний інститут фармакології та безпеки харчування Угорщини завершив вивчення документації про "Супутник V". Після цього Угорщина першою у Євросоюзі схвалила застосування російського препарату.

У цілому для населення цієї країни будуть доступні відразу п'ять вакцин. Зокрема це препарати: "Супутник V", Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca і Sinopharm.

Нагадаємо, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.

Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату, що дозволить вакцинувати 20 тисяч жителів Угорщини.

Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд розпорядився почати будівництво заводу з виробництва COVID-вакцин.