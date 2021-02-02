Угорщина отримала першу партію російської COVID-вакцини

Фото: Петер Сійярто (flickr.com by U S Department of State)

У вівторок, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату, що дозволить вакцинувати 20 тисяч жителів Угорщини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Facebook.

"У ці хвилини перша партія російської вакцини прибуває в Угорщину", - написав міністр.

За його словами, партія російської вакцини "Спутник V" буде спрямована в Національний центр суспільної охорони здоров'я для дослідження фахівцями, після чого буде складено план вакцинації населення.

"Чим раніше ми зможемо вакцинувати уразливі групи, тим швидше будуть зняті обмеження", - заявив Сійярто.

Нагадаємо, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи. А 21 січня Угорщина схвалила COVID-вакцини AstraZeneca і "Спутник V".

Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд розпорядився почати будівництво заводу з виробництва COVID-вакцин.